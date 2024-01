Fini | “Pozzolo? Un balengo | fu allontanato da Alleanza Nazionale”

ovviamente si riferisce a Emanuele, il 38enne deputato di Fdi espulso dal partito per quel colpo calibro 22 sparato chissà come dalla sua pistola al veglione di Capodanno invitato dal ...Emanuele, il deputato di Fdi finito nei guai per il colpo partito dalla sua pistola la notte di ... A raccontarlo è Gianfranco, in un'intervista a Il Foglio. A chi gli domanda se in Fdi ci ...L'intervista al Foglio: 'Capimmo che era un balengo, come si dice in Piemonte, e lo accompagnammo alla porta: via, andare' ...NAPOLI (ITALPRESS) - "Per la prima del 2024 vorrei che si invertisse la rotta. Col Monza abbiamo fatto una buonissima prestazione, è mancato solo il risultato. Napoli è casa mia, non sono ancora riusc ...