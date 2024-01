Fermato un romeno per le due donne uccise a Naro | era indagato per avere incendiato una serra

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 6 gennaio 2024) C’è un fermo per la morte delle dueromene trovate all’alba di venerdì senza vita nelle loro abitazioni a, in provincia di Agrigento, in abitazioni poco distanti l’una dall’altra. L’uomo è un 24enneaccusato di duplice omicidio e vilipendio di cad. L’, durante l’interrogatorio, nel quale è stato assistito dall’avvocato Diego Giarratana, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Una delle due vittime, Marta Russ di 54 anni, sarebbe morta carbonizzata in seguito ad un incendio presso vicolo Avenia. L’altra, la 58enne Delia Zarniscu, è stata ritrovata in un lago di sangue in via Da Vinci. Da Messina sono giunti i carabinieri del Ris per i rilievi e sono poste al vaglio le immagini delle videocamere della zona. Zarniscu sarebbe sposata con un uomo di ...