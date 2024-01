Fermate subito questi Boeing Si stacca il portellone in volo | scoppia il panico

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 gennaio 2024) Un aereo della Alaska Airlines ha effettuato un atterraggio d'emergenza poco dopo il decollo da Portland, in Oregon, in seguito al distacco di un finestrino e di un pezzo di parete del veli, come documentato dalle foto postate sui social. Il737 MAX 9, che era diretto in California con 174 passeggeri e sei membri dell'equipaggio, ha avuto un problema ed è rientrato nello scalo di Portland alle 17,26 ora locale. La Federal Aviation Administration ha aperto un'inchiesta. E la Alaska Airlines ha annunciato di avere messo a terra tutti i suoi 65737-9 dopo che uno dei suoi aerei ha compiuto un atterraggio di emergenza a Portland, nell'Oregon, per via dell'incidente in cui parte della fusioliera e un finestrino sono esplosi sul1282. Di qui spiega lin una nota il CEO di Alaska Airlines, Ben ...