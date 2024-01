Federica Brignone in lotta con Vlhova nella prima manche a Kranjska Gora Molto distante Shiffrin

La prima gara dell’anno solare 2024 valida per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino sarà il sesto gigante femminile stagionale, in ... (oasport)

Un secondo posto di cui non ci si accontenta . Federica Brignone è in piazza d’onore al termine della prima manche del gigante di Kranjska Gora ... (oasport)

è seconda al termine della prima manche del gigante di Kranjska Gora, in Slovenia, sesta prova di specialità valida per la Coppa del mondo di sci alpino. Nonostante condizioni ...Coppa del Mondo Sci Alpino 2023 - 24 Kranjska Gora (Slovenia) 6 gennaio 2024 SLALOM GIGANTE FEMMINILE prima manche 1 VLHOVA Petra SVK 56.55 2ITA +0.02 3 GUT - BEHRAMI Lara SUI +0.15 4 GRENIER Valerie CAN +0.35 5 HECTOR Sara SWE +0.79 7 SHIFFRIN Mikaela USA +0.98 8 BASSINO Marta ITA +1.02 15 GOGGIA Sofia ITA +1.62 ...Federica protagonista di una buona prova sulla pista bagnata dalla pioggia della notte. La seconda manche alle 12.30 ...Tutto da decidere in una seconda manche che si profila molto accesa. Federica Brignone è seconda a soli due centesimi dalla leader Petra Vlhova. La campionessa di La Salle, scesa con il pettorale ...