Fausto Carioti | Amato e il passo obbligato del socialista mai eletto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 gennaio 2024) Giulianosi sarebbe dovuto dimettere il 2 gennaio, giorno in cui su Repubblica è uscita l'intervista in cui sosteneva che con questo governo potrebbe iniziare «la fine della democrazia». Meglio ancora: pensando simili cose, non avrebbe dovuto accettare la guida del comitato per lo studio degli algoritmi che gli era stata offerta dal sottosegretario Alberto Barachini, ossia dal pericoloso governo Meloni. E questo per il più ovvio dei motivi: una persona perbene non collabora con chi ritiene una minaccia per la democrazia. Lui, ovviamente, si era guardato bene dal varcare quel confine: dissidente sì, ma con poltrona. Il senso della domanda rivolta a Giorgia Meloni in conferenza stampa era questo: l'incompatibilità tra i giudizi die quell'incarico da lui ricoperto. La presidente del consiglio ha risposto riconoscendo la contraddizione. Si è ...