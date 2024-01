Farina di insetti | via libera in Italia | dove si trova e come verrà utilizzata

No alla carne coltivata, sì alladi. È questo un contraddittorio su cui si dibatte da giorni in Italia, da quando il 29 dicembre sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i quattro decreti del ministero dell'...05/01/2024 - 17:14 Nuova legge italiana:dinei piatti! Cosa cambia Nelle cucine italiane adesso sarà possibile far uso delladi, in base al via libera annunciato a fine 2023 in Gazzetta Ufficiale . Il governo ...(LaPresse) Pubblicati il 29 dicembre scorso in Gazzetta Ufficiale i decreti che regolano la commercializzazione di prodotti derivati da 4 varietà di insetti. Si tratta delle larve del verme della fari ...Via libera del ministero dell’Agricoltura alla farina di insetti nei prodotti alimentari. Ecco tutte le regole: quali insetti saranno impiegati, dove si troveranno e come verrà utilizzata la farina.