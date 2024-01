Fari accesi pure sulla bambola della Ferragni

(Di sabato 6 gennaio 2024) «Occhioni azzurri e sguardo sognante». Su Amazon è ancora in vendita. Il prezzo è sceso da 34,99 euro a 24,99 (non sappiamo se lo sconto sia dovuto alle polemiche), ma la presentazioneTrudi-limited editionalta 34 centimetri di Chiararesta degna di nota: «Lapiù dolce e morbida dei social, tessuti morbidi e velour soffici al tatto, dettagli di cotone e finta pelle, mini dress azzurro fiordaliso». Non c’è nulla che, di primo acchito, possa apparire più innocuo e coccoloso, ma i pm milanesi e la Guardia di finanza che indaganopresunta truffa del pandoro Pink Christmas sfornato dalla Balocco e dell’uovo di PasquaDolci preziosi con effigie e logo dell’influencer hanno messo gli occhi anche su questa iniziativa del maggio ...

Dopo il pandoro - gate, gli investigatori pronti a verificare se gli incassi della mascotte siano andati, come promesso, all'ente che combatte il cyberbullismo. E continua la fuga delle aziende: dopo ..."Le Case di comunità non siano cattedrali nel deserto e ci siano certezze in merito al personale che deve animarlo, perché altrimenti la coperta coperta rischia di essere un problema". Così la ...Dopo il pandoro-gate, gli investigatori pronti a verificare se gli incassi della mascotte siano andati, come promesso, all’ente che combatte il cyberbullismo. E continua la fuga delle aziende: dopo gl ...Annuncio vendita Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 CV SCR DSG R-Line nuova a Villorba, Treviso nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...