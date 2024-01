Famiglia Verdini | per sinistra e giornali come fanno sbagliano

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 6 gennaio 2024) Sulla vicenda, icontinuano a tirar fuori il niente. Perché al momento di niente si tratta. Oggi leggo “di qua”, “di là”, ma cosa hanno fatto?! Ihanno deciso che lanon può fare nulla, nemmeno comprare un caffè. Perché di questo stiamo parlando: se si vedono in luoghi pubblici non va bene, ma se si vedono in luoghi privati ancora meno. Se poi il padre consiglia al figlio di andare nei luoghi pubblici è vistacosa negativa, ma se poi fa incontri privati per loro vuol dire che, sotto sotto, c’è corruzione. Insomma, non gli va bene niente. Non va nemmeno bene che il sottosegretario Freni, tirato in ballo in questa vicenda, regali un biglietto per la Scala al figlio di ...