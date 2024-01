FA Cup | tutti i risultati di oggi | poker Chelsea | Leicester avanti

(Di sabato 6 gennaio 2024) Si è giocatala FA Cup in Inghilterra, dopo le partite del 4 e 5 gennaio: eccodel 6 gennaio Si è giocatala FA Cup in Inghilterra, dopo le partite del 4 e 5 gennaio: eccodel 6 gennaio. Ilcala il, mentre ildi Maresca vince di misura e a fatica contro il Millwall. Tris esterno del Newcastle. IMaidstone United-Stevenage 1-0 Coventry City-Oxford United 6-2 Millwall –City 2-3 AFC Wimbledon – Ipswich Town 1-3 Sunderland – Newcastle 0-3 Watford – Chesterfield 2-1 Stoke City – Brighton 2-4 Gillingham – Sheffield United 0-4 Blackburn – Cambridge United 5-2 Newport County – Eastleigh 1-1 Norwich City – Bristol Rovers ...

Nel terzo turno di FA, il Chelsea batte 4 - 0 il Preston e si gode la terza vittoria consecutiva in una stagione fin ... Gusto crossa al centro dalla sinistra, Broja prende il tempo ae di ...La Polonia affronta la Germania nella finale della United2024 , in programma dal 29 dicembre al 7 gennaio. Percorso netto da parte della Polonia, ...uno del mondo ha vinto (leggasi dominato)...Si sono giocate stasera alcune gare valide per il terzo turno di FA Cup: vittoria sofferta per il Leicester che passa sul campo del Millwall grazie anche al gol.Tennis - ATP, Flash, Interviste, WTA | "I polacchi dormono da ore e sono i favoriti in assoluto" - ha detto Zverev in conferenza. Esulta anche Angie Kerber: "sono felice, contro Swiatek senza nulla da ...