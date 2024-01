FA CUP | Arsenal-Liverpool | dove vederla in diretta tv e streaming

(Di sabato 6 gennaio 2024) Terzo turno con big match per la FA CUP. Domenica alle 17,30 si affrontano l', la squadra che più volte ha vinto la competizione, e ilprimo in Premier League e tornato ai massimi livelli dopo la difficile stagione passata. La classica del calcio inglese sarà partita "secca", chi...

Doppia eliminazione in Carabao Cup per Arsenal e Manchester United : passano West Ham e Newcastle; bene Chelsea e Liverpool Ieri sera si sono ... (calcionews24)

I Gunners cadono 3-1 in casa del West Ham e dicono addio alla Coppa di Lega. L'allenatore si prende le responsabilità per la sconfitta dei suoi: ... (itasportpress)

Terza stagione dell'inizativa 'No More Red' con cui l' Arsenal e il suo sponsor tecnico adidas intendono sensibilizzare sul tema della violenza ... (247.libero)

... Nottingham Forest e Liverpool) scivolando al nono posto, a - 11 dall'quarto. Ritorna dopo ... la piattaforma streaming in possesso dei diritti di trasmissione della FAinglese. A partire ...In una stagione priva di impegni europei, per il Tottenham la FApotrebbe diventare un'... riportandosi ad un solo punto dall'quarto : dopo la sconfitta con il West Ham durante il periodo ...Altro infortunio in difesa per il Tottenham, che sfida sul mercato il Napoli per il centrale del Genoa Radu Dragusin.FA CUP - E' un super gol di Pedro Porro a regalare al Tottenham l'1-0 sul Burnley che evita il replay e manda gli Spurs al 4° turno di FA Cup. Avanti ...