FA Cup 2023 2024 | Chelsea a valanga nel terzo turno | Preston battuto 4-0

Leggi su sportface

(Di sabato 6 gennaio 2024) Neldi FA Cup, ilbatte 4-0 ile si gode la terza vittoria consecutiva in una stagione fin qui complicata. Primo tempo senza reti a Stamford Bridge. Non il miglior biglietto da visita per chi si presenta con i titolari in attacco, Sterling, Broja e Mudryk, contro una squadra di Championship. Per la rete del vantaggio però è solo questione di tempo, al 58?. Gusto crossa al centro dalla sinistra, Broja prende il tempo a tutti e di testa batte Woodman. Esultanza speciale per il centravanti albanese che fin qui ha realizzato solamente due reti in stagione. Al 61? scocca l’ora di Thiago Silva, in campo per mezz’ora di gioco. All’ex Milan bastano sette minuti per finire sul tabellino dei marcatori: Palmer si incarica di un calcio d’angolo e crossa sul primo palo, dove il brasiliano stacca e batte ...