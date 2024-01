FA Cup 2023 2024 | Brighton avanti | battuto 4-2 lo Stoke

(Di sabato 6 gennaio 2024) Poche sorprese nelle partite pomeridiane (ore 16) di FA Cup. Nel terzo turno nessun problema per ildi Roberto De Zerbi che ha4-2 loCity grazie alle reti di Estupinan, Dunk e Joao Pedro (doppietta). Successo, con tante reti, anche per il Bournemouth che ha superato 3-2 il Qpr con i gol di Tavernier, Moore e Kluivert. Netta vittoria per il Southampton che ha travolto 4-0 il Walsall: Fraser è protagonista con una doppietta, mentre Mara e Adams completano l’opera. Il Watford vince allo scadere contro il Chesterfield per 2-1 grazie ad un gol al 95? di Dele-Bashiru. Il Plymouth vince 3-1 contro il Sutton, mentre il Blackburn si impone 5-2 contro il Cambridge Utd. Pareggio e quindi replay per le seguenti partite: Hull-Birmingham (1-1), Newport-Eastleigh (1-1), ...

La campionessa della scorsa edizione degli Australian Open ha proseguito parlando dele del ... 'Ricordo la mia prima Fed. Era appena arrivata dalla vittoria a Indian Wells e Miami. Sì, è ...Basket- 2024 Serie A2 Tabellino partita Rinascita Basket Rimini - Cento Squadra in casa Rinascita ... ha giocato in LBA ed in EuroCup con Trento, con la quale ha vinto nel 2019 la Next Gen, il ...È proseguita quest'oggi in Val Martello (Italia) la quarta tappa dell’IBU Cup 2023-2024 di biathlon. Dopo le due gare individuali di giovedì, si sono disputate in queste ultime ore le due sprint (10 k ...Chelsea - Preston North End: ecco le formazioni ufficiali della sfida del terzo turno di FA Cup 2023/24 in programma alle 18.30.