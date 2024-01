F1 | mercato piloti | il 2024 aprirà diversi file | ciclone in arrivo?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il Mondiale 2023 si è conclusa senza nessun colpo di scena: Max Verstappen ha mantenuto il suo scranno di leader aggiungendo un titolo iridato in più alla sua recente collezione, mentre la Red Bull ha confermato di possedere una vettura fuori categoria per l’attuale Formula 1 lasciando i rivali con pochissime briciole da doversi, avidamente, spartire. Un dominio totalizzante che ha reso tante gare, ahinoi, discretamente noiose in virtù di un risultato già acquisito, praticamente, prima dello spegnimento dei semafori. Una novità, in controtendenza con la storia del Circus, si è comunque verificata. No, non parliamo degli innumerevoli record frantumati in pista dall’olandese volante: tutti idel 2023 sono stati confermati in blocco dalle scuderie anche per la prossima annata. Una prima volta storica che regala una parvenza di stabilità. Momentanea. In questo anno ...