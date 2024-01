Ex Milan | Gattuso | “Non voglio apparire Mi mettevo una pressione folle”

E proprio quando Pep era in Baviera,andò a visitarlo, ma le cose non andarono subito per il verso giusto. L'ex allenatore di Napoli e, al quotidiano francese, ha raccontato di voler ..., Guardiola e quell' incontro non convenzionale. Per usare un eufemismo. Erano i tempi in ... Intanto, l'ex centrocampista delviaggiava per imparare, in attesa di una grande ...Tanta grinta e preparazione, da calciatore prima e da allenatore poi. Gennaro Gattuso sta vivendo la sua esperienza in Ligue 1, sulla panchina del Marsiglia: dopo un primo periodo non semplice di adat ...Tanta grinta e preparazione, da calciatore prima e da allenatore poi. Gennaro Gattuso sta vivendo la sua esperienza in Ligue 1, sulla panchina del Marsiglia: dopo un primo periodo non semplice di adat ...