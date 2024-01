Europei femminili pallanuoto 2024 | tutti i risultati e le classifiche

(Di sabato 6 gennaio 2024)e ledeglidi, in programma ad Eindhoven (Paesi Bassi) tra giovedì 4 e martedì 16 gennaio. Grande attesa per la rassegna continentale, che assegna le medaglie ma non solo. In palio, infatti, ci sono anche una carta olimpica per Parigi(per la migliore classificata non ancora qualificata) e tre pass per i Mondiali di Doha di febbraio. Al via anche il Setterosa di Carlo Silipo, inserito nella Division I e già qualificato per la rassegna iridata, che va a caccia del pass olimpico. Di seguito, ledei gironi e l’esito di tutte le partite deglidi. PROGRAMMA ...

La diretta testuale live di Italia - Francia , partita valevole per il girone B degli2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento ad Eindhoven fino a sabato 13 gennaio. Il Setterosa di Carlo Silipo, dopo la vittoria all'esordio contro Israele, torna in acqua a ......medaglia d'argento per l'Italia maschile nel team pursuit del pattinaggio di velocità agli... Quinto posto per Francesca Lollobrigida nei 3000 metri. Padrone di casa scatenate con l'...Va a completarsi domani il cammino nella fase a gironi del Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile. Inizio senza pause per la squadra azzurra in terra olandese: ad Eindhoven terza partita in tr ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, Europei pallanuoto femminile, la vittoria per blindare i quarti di finale. Dopo il largo ...