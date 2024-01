Europei di Pista Lunga | Davide Ghiotto conquista l’argento nei 5000 metri

(Di sabato 6 gennaio 2024) Heerenveen – Seconda giornata di gare e seconda medaglia in cassaforte per l’Italia ai Campionatidiin corso di svolgimento a Heerenveen. Sul ghiaccio olandese della Thialf Arena,ha colto uno splendido argento sui 5.000con il tempo di 6’08?27, superato soltanto dal padrone di casa Patrick Roest, giunto sul targuardo in 6’05?93 e vincitore del terzo titolo continentale consecutivo. A completare il podio il norvegese Eitrem. Il trentenne vicentino delle Fiamme Gialle, dopo la medaglia del venerdì con il Team Pursuit, ha così confermato il piazzamento sui 5.000ottenuto nella rassegna iridata della passata stagione ed ha centrato la prima medaglia continentale individuale mentre ammontano a tre i podi complessivi ...

...di Atletica Leggera che si svolgeranno a Roma dal 7 al 12 giugno 2024. Il protagonista scelto come effige sul rovescio di questa speciale moneta dalla forma ellittica, proprio come una...Inalcuni tra i più famosi pattinatori del mondo: dagli statunitensi Jason Brown e Ilia ... Passando per le coppie italiane Rebecca Ghilardi con Filippo Ambrosini , vicecampioniin carica, ...Dopo il richiamo del presidente Mattarella sulla concorrenza e in attesa della risposta da dare all'Europa entro il 16 gennaio, i canoni delle concessioni balneari caleranno nel 2024 del 4,5% secondo ...L'Italia ha sconfitto la Francia per 12-6 agli Europei 2023 di pallanuoto femminile. Il Setterosa si è imposto senza strafare contro le emergenti transalpine e ha così conquistato la seconda vittoria ...