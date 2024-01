Europee | la sfida Meloni-Schlein in tv e la rabbia di Conte

Sarebbero SkyTg24 e Porta a Porta le testate già partite in 'pressing' sui rispettivi staff per passare alla fase operativa Sul duello tv con ... (sbircialanotizia)

La partita principale resta quella della candidatura delle due leader alle. La stessa Meloni, spiegando della sua indecisione, ha lanciato unadi non poco conto alla segretaria dem: "...... è stato interpellato proprio sullo scenario di un eventuale duello ripreso dalle telecamere in occasione delle elezioniche si terranno a inizio giugno. " Ho lanciato io laa Meloni, ...La premier riconosce la leader dem come 'competitor', SkyTg24 e Porta a Porta le testate già partite in 'pressing' ...Matteo Chillo ha parlato alla vigilia della sfida contro la Virtus Segafredo Bologna nell'ultima giornata di andata del campionato 2023-24 con Francesco Pioppi de Il Resto del Carlino. Per ...