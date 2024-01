Esplosione vicino a Roma | crolla una palazzina di due piani

(Di sabato 6 gennaio 2024) (Adnkronos) – Un’ha causato il crollo di unadi duea Canale Monterano,. Tre persone, sono estratte vive dalle macerie e trasportate in ospedale dal 118. Sul luogo sono state rinvenute alcune bombole di GPL. Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Un boato e poi l?esplosione e nel piccolo comune di Canale Monterano , in provincia di Roma una palazzina di due piani è Crolla ta alla prima ore del ... (ilmessaggero)

Un boato e poi l?esplosione e nel piccolo comune di Canale Monterano , in provincia di Roma una palazzina di due piani è Crolla ta alla prima ore del ... (ilmessaggero)

Un boato e poi l?esplosione e nel piccolo comune di Canale Monterano , in provincia di Roma una palazzina di due piani è Crolla ta alla prima ore del ... (ilmessaggero)

Un boato e poi l?esplosione e nel piccolo comune di Canale Monterano , in provincia di Roma una palazzina di due piani è Crolla ta alla prima ore del ... (ilmessaggero)

Un boato e poi l?esplosione e nel piccolo comune di Canale Monterano , in provincia di Roma una palazzina di due piani è Crolla ta alla prima ore del ... (ilmessaggero)

Un boato e poi l?esplosione e nel piccolo comune di Canale Monterano , in provincia di Roma una palazzina di due piani è Crolla ta alla prima ore del ... (ilmattino)

Tre persone estratte vive dalle macerie. Forse la colpa è di alcune bombole Gpl Un'ha causato il crollo di una palazzina di due piani a Canale Monterano,a Roma. Tre persone, sono estratte vive dalle macerie e trasportate in ospedale dal 118. Sul luogo sono state ...Il drone su Canale Monterano (Roma) mostra le macerie nel centro storico dopo l'di una casa, dovuta probabilmente a una fuga di gas. Tre persone sono state estratte vive, mentre i residenti delle palazzine adiacenti sono stati sgomberati. Sul posto Vigili del fuoco, ...Le immagini della palazzina devastata dall'esplosione alle 7,30 di sabato 6 gennaio a Canale Monterano, vicino Roma. I vigili del fuoco, sul posto, hanno lavorato come prima cosa per cercare le ...Sabato mattina un’esplosione ha fatto crollare una palazzina di due piani a Canale Monterano, un piccolo paese nel Lazio vicino al Lago di Bracciano: i vigili del fuoco hanno estratto vive dalle ...