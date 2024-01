Esplosione e crollo di un palazzina in provincia di Roma | le macerie a Canale Monterano – Video

Vicino a Roma è crollata una palazzina a seguito di un'in via dei Monti, a Canale Monterano . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri. ( ILA MILANO ) Non visualizzi questo contenuto Siamo ...Le immagini dei vigili del fuoco, tre le persone estratte vivealle 8.30 di oggi in un'abitazione a Canale Monterano, in provincia di Roma, a causa probabile una fuga gas. Salvate dai vigili del fuoco 3 persone rimaste sotto le macerie. I ...Accertamenti in corso per verificare che non ci siano altre persone rimaste sotto le macerie. Secondo quanto si apprende, la casa della deflagrazione sarebbe una fuga di gas. Le indagini sono in corso ...Un boato e poi l’esplosione e nel piccolo comune di Canale Monterano, in provincia di Roma una palazzina è crollata alla prima ore del giorno. Non ci sarebbero al momento feriti. L’esplosione potrebbe ...