Esplosione alle porte di Roma | crolla una villetta | ragazzo estratto dalle macerie

(Di sabato 6 gennaio 2024) Canale Monterano, 6 gennaio 2024 –di. Intorno8:30, i vigili del fuoco di Bracciano, con al seguito una Autobotte, i Nuclei Usar e CRRC, con il Carro Crolli, l’Autoscala il funzionario di Guardia ed il Capo Turno Provinciale, sono intervenuti per un’di unaa Canale Monterano, in via dei Monti. Le cause sono ancora in corso d’accertamento, ma probabilmente l’è dovuta ad una fuga di gas. Laè andata completamente distrutta. Numerose le persone coinvolte: i pompieri sono riusciti a liberare un, mentre altri 4 sono stati assicuraticure del personale sanitario presente sul ...

