Esplode una palazzina per una fuga di gas | tre persone estratte dalle macerie e affidate al 118

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 gennaio 2024) Paura in provincia di Roma stamattina dove unaè esplosa a causa verosimilmente di unadi gas. Tre leai sanitari del 118. Dramma a Canale Monterano, in provincia di Roma, oggi sabato 6 gennaio 2024, giorno dell’Epifania. Unadi due piani è stata ridotta ad un cumulo didopo una violenta esplosione. Esplosione Canale Monterano (ilcorrieredellacitta.com)Al momento la causa più probabile resta quella di unadi gas. E’ successo intorno alle 8.30 in Via dei Monti. Sul posto la sala operativa del comando di Roma dei Vigili del Fuoco ha inviato due Squadre VVF con al seguito una Autobotte, i Nuclei Usar e CRRC, con il Carro Crolli, l’Autoscala ...