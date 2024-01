Esplode un portellone | atterraggio di emergenza dell’Alaska Airlines

(Di sabato 6 gennaio 2024) Nel cuore degli Stati Uniti, in un volo dell'Alaskaè avvenuta un'esplosione in aria causata dal disastroso danneggiamento di une di parte della fusoliera. I 174 passeggeri e sei membri dell'equipaggio a bordo, hanno vissuto momenti di terrore poco dopo il decollo, costringendo ad undiall'aeroporto di Portland, nell'Oregon.Le immagini, circolate su diversi social media come X e Tiktok, hanno mostrato il buco nella fiancata sinistra dell'aereo accanto ai sedili, evidenziando la gravità dell'incidente. Stephanie King, una dei passeggeri a bordo, ha inviato una foto a Katu-tv, mostrando la parte danneggiata della fusoliera. Nonostante l'impatto e lo spavento diffuso tra i viaggiatori, fortunatamente non sono stati registrati feriti gravi. Tuttavia, l'episodio ha generato ...

