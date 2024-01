Esplode finestrino su volo Alaska Airlines | la compagnia | “Fermiamo tutti i Boeing 737”

(Di sabato 6 gennaio 2024) (Adnkronos) – Laha annunciato di avere messo a terrai suoi 65737-9 dopo che uno dei suoi aerei ha compiuto un atterraggio di emergenza a Portland, nell'Oregon, per via dell'incidente in cui parte della fusoliera e unsono 'esplosi' sul1282. Di qui spiega lin una nota

... nell'Oregon, per via dell'incidente in cui parte della fusoliera e unsono 'esplosi' sul volo 1282 . Di qui spiega lin una nota il CEO di Alaska Airlines, Ben Minicucci, "la decisione di ...Il video choc Sui social circola il video di uno dei passeggeri che, evidentemente non così impaurito, ha deciso di filmare alcune sequenze con ilcompletamente distrutto e il forte rumore ...Parte della fusoliera e un finestrino sono 'esplosi' sul volo 1282, atterraggio di emergenza a Portland: tutti salvi gli oltre 170 passeggeri e il personale di bordo ...Dopo un atterraggio d'emergenza, la compagnia aerea ferma tutti i suoi Boeing 737 Max: le immagini sono scioccanti.