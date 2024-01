Esplode finestrino su volo Alaska Airlines | la compagnia | “Fermiamo tutti i Boeing 737”

(Di sabato 6 gennaio 2024) (Adnkronos) – Laha annunciato di avere messo a terrai suoi 65737-9 dopo che uno dei suoi aerei ha compiuto un atterraggio di emergenza a Portland, nell’Oregon, per via dell’incidente in cui parte della fusoliera e unsono ‘esplosi’ sul1282. Di qui spiega lin una nota il CEO di, Ben Minicucci, “la decisione di prendere la misura precauzionale di mettere temporaneamente a terra la nostra flotta di737-9”, ha dichiarato in una nota il CEO di, Ben Minicucci. Lo stesso costruttore ha comunicato che “un team tecnico dellaè pronto a supportare le indagini”. Il 737 MAX-9 con più di 170 ...

... nell'Oregon, per via dell'incidente in cui parte della fusoliera e unsono 'esplosi' sul volo 1282. Di qui spiega lin una nota il CEO di Alaska Airlines, Ben Minicucci, 'la decisione di ...... nell'Oregon, per via dell'incidente in cui parte della fusoliera e unsono 'esplosi' sul volo 1282. Di qui spiega lin una nota il CEO di Alaska Airlines, Ben Minicucci, "la decisione di ...MARCO CARRAI, L’OMBRA DI MATTEO RENZI TRA 007 ITALIANI, MOSSAD E OLIGARCHI VICINI A PUTIN. L’uomo di fiducia di Matteo Renzi aveva nel mirino la cybersecurity e le deleghe sui servizi segreti. Non è u ...Il modello ha già una storia travagliata. In seguito a due disastri aerei che hanno causato la morte di 346 persone, il Max è stato messo a terra ...