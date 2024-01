Epifania | Papa Francesco indica dove rivolgere il nostro sguardo

(Di sabato 6 gennaio 2024) Durante l’omelia per la solennitàcosa vuol dire vivere senza rimpianti. Poi, durante l’Angelus, ricorda uno storico evento. I Magi “sono immagine dei popoli in cammino alla ricerca di Dio. Il pellegrinaggio umano di ognuno di noi dalla lontananza alla vicinanza”. Essi hanno “gli occhi puntati verso il cielo, i piedi in cammino L'articolo proviene da La Luce di Maria.

l’Epifania segna un’altra data importante per la cristianità. Il Santo Padre, come di consueto, dirà la Messa per questo giorno ... (ilcorrieredellacitta)

L'Angelus diFrancesco in piazza San Pietro, in occasione della Festa dell'. I Magi al centro del suo commento al Vangelo di oggi: "Adorare Dio non è perdere tempo ma dare senso al tempo" ripete più ...Così,Francesco nell'omelia della messa nella solennità dell'che si è tenuta oggi nella Basilica di San Pietro. 'Come Magi camminiamo su Terra ma con occhi al cielo' I Magi 'sono ...Un 60esimo anniversario della fondazione davvero indimenticabile per il coro di Santa Cecilia di Agrigento, che ha avuto l’onore di animare la Santa Messa dell’Epifania celebrata da Papa Francesco nel ...Papa Francesco ha celebrato la Messa dell’Epifania nella Basilica di San Pietro, davanti a oltre seimila fedeli, offrendo un’omelia che ha approfondito il significato dei Magi come simbolo di ricerca ...