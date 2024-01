Epifania | l’umanità in ricerca senza dogane o fili spinati

Leggi su formiche

(Di sabato 6 gennaio 2024) Anche il cristianesimo si vorrebbe, almeno così dicono in molti, legato alle sue tradizioni. Tra queste però ne trovo alcune molto importanti non solo trascurate, ma addirittura dimenticate, rimosse. In qualche caso sottoposte a palese deformazione. Ed è il caso la festa dell’, che come chiunque abbia curiosato almeno una volta in vita sua in qualcosa di cristiano sa non avere nulla a che fare con befane, carbone e dolcetti vari (come d’altronde lo stesso Natale non ha a che fare con sdolcinatezze, ma con l’esclusione). L’, per chi crede ovviamente, ha a che fare con dei signori, non sappiamo quanti, venuti da molto lontano, certamente da Oriente (non da Occidente) per rendere omaggio a Gesù. Siccome quei popoli a cui si accenna, oltre ad essere di altra religione oltre che etnia, si occupavano di astronomia, si usa legarli all’immagine ...