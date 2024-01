Epifania | la calza della Befana? Quest’anno è anche green e salutista

(Di sabato 6 gennaio 2024) (Adnkronos) – Torna la tradizioneche è stata appesa in piùmetà delle case (52%), ma con una decisa svolta. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixé sulla tradizione dell’. Immancabili nellasono state cioccolate, caramelle e carbone dolce ma la spinta verso una migliore alimentazione contagialae in molte famiglie – sottolinea la Coldiretti – tornanofichi e prugne secche, nocciole, noci e soprattutto biscotti fatti in casa.se resta forte il richiamotradizione è cambiato dunque – precisa l’associazione – il contenuto delle calze “appese” al ...

Perdendo il senso vero della, ovvero 'manifestazione' di Nostro Signore. A chi i dolci, a chi l'amaro . Ai bambini buoni, lae le leccornie. La Vecchia a cavalcioni sulla scopa porta ...E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe' sulla tradizione dell'che e' stata protagonista in molti mercati di Campagna Amica lungo la Penisola, dal ritorno dellacontadina al ...Con il 21% delle famiglie che in Puglia hanno bisogno di aiuto per mangiare, l’Epifania diviene un momento per pensare ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Per gli appassionati di ...