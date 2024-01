Epifania a Bastia Umbra Arrivano i Re Magi nel Borgo antico e tanti appuntamenti per i più piccini

Albenga si prepara al week end dell'con diversi eventi: Venerdì 5 gennaio la Befana arriva aed in suo onore si terrà un concerto nella chiesa parrocchiale Questa sera concerto della banda Nostra Signora di Pontelungo e ...TOMBOLATA DELLA BEFANA ore 21.00 Centro Sociale San Lorenzo Gennaio 2024 PRESEPE DEL BORGO ANTICO ARRIVO DEI RE MAGI Piazza Luigi Masi, Ore 17:00 A cura del Comune diUmbra CONCERTO "...A Bastia Umbra il 6 gennaio torna il presepe vivente nel centro storico. Tante iniziative per chiudere il Natale, fino al 14 gennaio ...Con l'Epifania il territorio cesenate si veste a festa per accogliere il primo weekend dell'anno con un tripudio di emozioni e divertimento ...