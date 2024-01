Epifania 2024 | missione speciale per una poliziotta Befana al Policlinico Gemelli

(Di sabato 6 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 6 gennaioLadella Polizia di Stato e' tornata anche quest'anno alUniversitario A.IRCCS, per offrire un momento di gioia ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell'ospedale. Lae' arrivata a bordo della nuova Lamborghini Urus, accompagnata dagli atleti dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro Matteo Medves, argento europeo di judo e Noemi Nicosanti, campionessa europea di kata e dai poliziotti della Questura di Roma, della Polizia Postale e della Polizia Stradale e ha portato doni e dolcetti ai piccoli degenti con la speranza di riuscire a regalare loro sorrisi e spensieratezza e far sentire la vicinanza e la solidarietà della Polizia di Stato. Ad accogliere lail prof. Eugenio Maria Mercuri, Direttore del Dipartimento ...

Perché si festeggia l'Questa festa ha origini antichissime, addirittura risalenti a prima della nascita del cristianesimo. L'si celebra il 6 gennaio (dal greco, significa "...Gradimento alle stelle a Crevacuore per il Concerto dell'. L'evento si è svolto ieri sera al Polivalente: presenti, oltre al sindaco Ermanno Raffo, moltissimi cittadini che, a suon di applausi, hanno dimostrato il proprio apprezzamento per i brani ...Befana speciale per i piccoli pazienti del Ca' Foncello. Questa mattina, 6 gennaio, in occasione dell'Epifania, i vigili del fuoco si sono recati nel reparto di ...Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday L’Epifania si arricchisce di musica, spettacoli, pattinaggio sul ghiaccio e incredibili occasioni d’acquisto grazie ...