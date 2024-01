Empoli-Milan | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di sabato 6 gennaio 2024)è una partita valida per la diciannovesima giornata diA e si gioca domenica alle 12:30:, tv e. Consolidare il terzo posto e provare a rosicchiare qualche punto a Inter e Juventus, per ora le uniche pretendenti al titolo. L’obiettivo del, nei prossimi mesi, deve essere quello di recuperare più terreno possibile nei confronti di nerazzurri e bianconeri, che al momento “escludono” gli uomini di Stefano Pioli dalla corsa al tricolore. Reijnders e Jovic – IlVeggente.it (Lapresse)Gli odiati cugini sono a -9, mentre la Signora vanta un margine di sette punti sul Diavolo: divari troppo ampi per sognare una rimonta. La panchina del tecnico emiliano, intanto, appare più solida dopo i cinque risultati utili consecutivi: ...