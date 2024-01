Emergenza diffide per il Napoli | 5 azzurri rischiano la squalifica a Torino

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ilaffronta ilcon 5 giocatori in diffida. Mazzarri solleva la questione della tutela per i calciatori.in vista contro la Salernitana. Ilsi prepara per un importante scontro contro il, ma un’ombra di preoccupazione si proietta sulle teste dei tifosi. Nonostante la squadra sia nota per il gioco pulito e il ridotto numero di falli commessi, ben cinque giocatori sono diffidati, pronti a saltare il prossimo match contro la Salernitana in caso di ammonizione. Un problema che si aggiunge all’in vari reparti, costringendo la squadra ad affrontare una situazione delicata. Il dilemma delleCajuste, Mazzocchi, Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Mario Rui sono i nomi a rischio. ...

...di/urgenza, abbiamo sottolineato più volte del sovraffollamento dei pronto soccorso, la mancata attuazione delle linee guida dettate dal ministero della salute. Per non parlare di......De Luca ricordando che in merito all'accordo di coesione la Campania ha già fatto treper ...un concorso unico (con tutte le Asl e le aziende ospedaliere regionali) per il settore dell'Diversi i dubbi da sciogliere in queste ore a Trigoria, a partire da oggi pomeriggio, quando la squadra si ritroverà per la seduta di scarico ...Sono apparse oggi sulla stampa prese di posizione dello SNAMI Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani che attaccano duramente l'Ausl Romagna per la ...