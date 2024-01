Elisabetta Gregoraci | il mistero della calza della Befana e i cuori rosa | «Il mio tesoro»

Elisabetta Gregoraci è stata messa al pari di Ilary Blasi per ciò che si sarebbe presumibilmente rifatta. La showgirl, però, questa volta non è ... (donnapop)

Flavio Briatore è uno degli imprenditori italiani più influenti. Spesso al centro delle polemiche per alcune sue schiette dichiarazioni, il manager ... (dilei)

Svolta improvvisa nel futuro di Elisabetta Gregoraci . Infatti, l’ex marito Flavio Briatore le avrebbe garantito un’ottima soluzione per quanto ... (caffeinamagazine)

"Flavio Briatore e l'aiuto a Elisabetta Gregoraci per entrare in Rai"

Che Flavio Briatore sbarcherà in Rai non è una novità, era stato proprio lui a comunicarlo su Instagram. Su Rai2 arriverà The Apprentice, un ... (europa.today)