Economia | il primato del mercato | senza trascurare la funzione dello Stato

(Di sabato 6 gennaio 2024) Così parlò la premier Meloni alla conferenza stampa di giovedì. Quell’incontro era giàrimandato due volte per impedimento fisico della primo ministro (influenza), pertanto era molto atteso. È sembrato abbastanza evidente che, nelle quasi quattro ore che è stata sotto il fuoco delle domande dei giornalisti, la premier abbia voluto fare una ripresentazione di se stessa, quasi a voler dare una spiegazione di alcuni suoi comportamenti. Dalle righe che seguono dovrebbero trasparire dettagli validi a sostenere quelle “scuse non richieste” per fatti riferibili a comportamenti suoi, di compagni di avventura nel governo e di esponenti di vario calibro del suo partito. Le saràdi buon aiuto un requisito che a lei non è mai mancato; la capacità quasi plastica di adattarsi alle situazioni più disparate. Così è andata sempre più i apparendo un Arturo ...

... ch e impattano in modo determinante sulla crescita complessiva della nostrae che sono ... Ilspetta ancora una volta alle famiglie numerose con più di 3 figli con una mazzata rispetto ...Nuovoanche per l'ADV per i contratti sul cacao , aumentato del 14% rispetto al 2022, mentre l'ADV per i futures sul caffè è balzato del 9% lo scorso anno, senza tuttavia segnare un nuovo ...Così parlò la premier Meloni alla conferenza stampa di giovedì. Quell’incontro era già stato rimandato due volte per impedimento fisico della primo ministro (influenza), pertanto era molto atteso. È s ...Il Partito democratico tranquillizza la città: l’agenzia delle dogane e la motorizzazione civile all’ex caserma Papa non aumenteranno il flusso veicolare in via Oberdan e lungo le strade confinanti.