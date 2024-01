È morto Mario Zagallo | leggenda del calcio brasiliano | fu quattro volte campione del Mondo

(Di sabato 6 gennaio 2024) Èdelall’età di 92 anni Mário Jorge Lobo, ex calciatore e allenatore, vera e propriadella nazionale verde-oro. “È con grande tristezza – si legge sul suo profilo instagram – che vi informiamo della morte del nostro eternodelMário Jorge Lobo”.è stato il primo a vincere la Coppa deldisia da giocatore che da allenatore. In tutto, nel corso della sua carriera, ha vinto 4 Mondiali con il Brasile: due da giocatore, uno da allenatore e l’altro da ...

