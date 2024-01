E’ morto Mario Zagallo | la leggenda del Brasile aveva 92 anni

Zagallo, leggenda del calcio brasiliano, èall'età di 92 anni. Da calciatore e da allenatore - come ct o assistente - Zagallo ha vinto 4 volte la Coppa del Mondo, partecipando in totale a ...È stato una leggenda del calcio brasiliano, e non solo. L'unico a vincere quattro mondiali, prima da calciatore e poi da ct e da coordinatore tecnico. Èall'età di 92 anniZagallo . Negli ultimi anni la sua salute era diventata precaria e aveva subito diversi ricoveri per infezioni varie. Soprannominato 'formiguinha' (formichina) per il ...Mario Zagallo, leggenda del calcio brasiliano, è morto all'età di 92 anni. Da calciatore e da allenatore - come ct o assistente - Zagallo ha vinto 4 volte la Coppa del Mondo, partecipando in totale a ...Mario Zagallo, il Professore senza tempo Soprannominato "Il ... "È con grande tristezza che vi informiamo della morte del nostro eterno quattro volte campione del mondo Jorge Lobo Zagallo". Zagallo, ...