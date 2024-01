È morto Felice Besostri | giurista ed ex senatore è stato tra gli artefici dei ricorsi contro le leggi elettorali “Porcellum” e “Italicum”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 gennaio 2024) Èall’alba del 6 gennaio. Avvocato,, docente universitario e(dal 1996 al 2001) aveva 79 anni e si è spento dopo una lunga malattia. A darne notizia è la presidenza del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale. Lo ricorda anche Enzo Maraio, segretario del Psi, come “compagno tenace e determinato, dall’intelligenza affilata e acuta”. “Fino all’ultimo istante impegnato in una lotta in difesa della democrazia e della nostra Carta Costituzionale”, si legge nel comunicato del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale. Grazie a, infatti, prima la legge elettorale nota come ““, poi l’“” sono arrivati al giudizio della Corte Costituzionale “ricevendo bocciature di cui il Parlamento ...