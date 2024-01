Duplice omicidio di Naro | la ricostruzione della terribile notte in cui hanno perso la vita Maria e Delia

(Di sabato 6 gennaio 2024) Un venticinquenne romeno di nome Omar Edgar Nedelkov, classe 1999, è stato raggiunto da provvedimento di fermo emesso dalla procura di Agrigento pere vilipendio di cadavere. L’uomo, difeso dall’avvocato Diego Giarratana, è sospettato di essere l’autore deldelitto avvenuto poco prima dell’alba nel centro del piccolo borgo dell’agrigentino. Il bracciante agricolo con una sfilza di precedenti per furti, violenze e incendio doloso è sospettato di aver uccisoRuss, 54 anni, eZarniscu, 58 anni.Leggi anche: Due donne uccise bestialmente: arrestato un uomo La dinamica delSecondo le prime indagini Nedelkov dopo aver ucciso e bruciatoRus, 54 anni, e massacrato...

