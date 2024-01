Duplice femminicidio | possibile svolta nelle indagini | c’è un fermo

Leggi su notizie

(Di sabato 6 gennaio 2024)ed importante: c’è unLa città di Naro (provincia di Agrigento) è ancora sotto shock per via delche si è verificatoultime ore. Lo stesso che ha visto, come vittime, due donne di nazionalità rumena. Entrambe uccise in due posti diversi (il corpo di una di loro è stato trovato addirittura carbonizzato). In merito a questa doppia tragedia arriva una importante notizia che potrebbe dare il segnale diultime ore un ragazzo di 23 anni è stato fermato. Si tratta di un connazionale delle due vittime.in provincia di Agrigento (Ansa Foto) ...