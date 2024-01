Duplice femminicidio di Naro | l' assassino aveva molestato una delle vittima prima che scattasse la furia assassina

Orrore in città , duplice femminicidio in altrettanti posti diversi : indagini in corso da parte dei carabinieri Le notizie che arrivano direttamente ... (notizie)

Prima del tragico assassinio delle due donne a Naro, nell'Agrigentino, il giovane di 24 anni, sospettato per il delitto, aveva partecipato a una cena presso la casa di una delle vittime, la 58enne ...Per ilvenerdì sera è stato fermato un loro connazionale, il 24enne Omar Edgar Nedelkov , che al momento si trova in carcere. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, giovedì ...Il 24enne romeno fermato era già noto alle forze dell’ordine. Ricostruita la notte dell’orrore anche grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...