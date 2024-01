Dragusin | il Napoli offre 20 milioni più Ostigard e Zanoli in prestito | il Tottenham 25 Di Marzio

Napoli , offerta al Genoa per Dragusin : 20 milioni più due giocatori in prestito . Il club azzurro vuole il difensore rumeno. Il Napoli , sempre più ... (napolipiu)

FABIANO Santacroce A RADIO MARTE: “Dragusin MI piace , MA NON SO SE E’ DA Napoli” “Dragusin mi piace , ha dimostrato una grande abilità difensiva ... (terzotemponapoli)

Napoli-Dragusin - si fa sul serio : maxi trattativa e prima offerta al Genoa. C'è l'ok del giocatore

Appena una settimana fa De Laurentiis faceva mea culpa per quanto visto in casa Napoli, per i risultati, per il rendimento, per un mercato poco... (calciomercato)