Donazioni regolari Bambola Ferragni | la difesa dell' influencer

Leggi su iltempo

(Di sabato 6 gennaio 2024) Dopo il pandoro e le uova di Pasqua, è finita sotto i riflettori anche la, messa in vendita alcuni anni fa per aiutare l'associazione "Stomp out bullying" che combatte contro il cyberbullismo. Ora gli investigatori vogliono capire in che modo sia stato distribuito e gestito il denaro ricavato dalla vendita del giocattolo. E proprio sul tema, si è espressa la società controllata da Chiara, la Tbs Crew. «In merito a quanto riportato in data odierna da alcuni organi di informazione relativamente alla, TBS crew Srl, società controllata da Chiara, precisa che i ricavi derivanti dalle vendite di taleavvenute tramite l'e-commerce The Blonde Salad, al ...