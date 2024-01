Donato un mezzo alla Croce Rossa di Bergamo in memoria del “poliziotto buono” Elio Carminati

(Di sabato 6 gennaio 2024). È finalmente arrivato ilper il trasporto disabili che è stato possibile acquistare in nome di, il, scomparso il 10 gennaio 2022. I suoi parenti e i suoi amici avevano avviato una raccolta fondi con l’intento di acquistare unda donaredi, per la quale lo stessoaveva prestato servizio nel corso della sua vita, anche una volta ritiratosi in pensione dal ruolo di. Ebbene, grazie ad una faticosa, generosa ed entusiasmante ricerca è stata raggiunta la cifra necessaria per il dono. Su una fiancata del furgoncino appare la scritta: “Non serve essere supereroi, ma avere un cuore ...

L'unico importoal Regina Margherita era stato in precedenza un contributo da 50 mila euro ... Matteo Salvini ci si mette di(anche) a Napoli. Giorgia Meloni è da tempo che ha posto sul ...Articoli più letti Vermi giganti carnivori popolavano la Groenlandiamiliardo di anni fa di ... Per esempio, McDonald's Oman ha100.000 dollari (circa 95.000 euro) a Gaza . E nel complesso, ...Un altro giovane pedone è stato falciato da un'auto sul nodo autostradale di San Donato Milanese. Cresce l'allerta incidenti sull'a1.Quattro vittime di episodi diversi in meno di 24 ore. L'ultima tragedia è un incidente stradale avvenuto a tarda ora in via Lanza di Scalea ...