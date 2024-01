Domenica In | le anticipazioni del 7 gennaio | gli ospiti di Mara Venier

Leggi su 361magazine

(Di sabato 6 gennaio 2024), dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la diciassettesima puntata della nuova edizione 2023/2024 di ‘In’ condotta daNuova puntata diIn in arrivo su Rai1. Tanti glie le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un talk che ripercorrerà la storia del ‘Festival di Sanremo’, in studio alcuni cantanti e protagonisti di tante edizioni: Bobby Solo, Nicola Di Bari, Donatella Rettore, I Cugini di Campagna, Marina Occhiena, con loro in qualità di opinionisti Marino Bartoletti e Paolo Fox. L’attore Luca Argentero, interverrà per presentare l’attesa serie tv ‘Doc – Nelle tue mani’, che tornerà su Rai1 a partire da giovedì 11 ...