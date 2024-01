Domenica In | gli ospiti di Mara Venier del 7 gennaio 2024 | scaletta e anticipazioni

(Di sabato 6 gennaio 2024), dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda una nuova puntata dellaIn di, la prima di questo.Tanti glie le sorprese in studio, a partire da un talk che ripercorrerà la...

Romanticismo e passione vanno di pari passo e illuminano la. Soli: è possibile che ... Potete anche contattareamici e proporre di fare qualcosa di diverso dal solito. La giornata si ......al 13 gennaiouomini saranno in campo anche ad Auckland per l'Atp 250 in Nuova Zelanda , oltre che ad Adelaide. Si tratta degli ultimi eventi prima del via degli Australian Open previsti...Domenica 7 gennaio, in onda sul canale NBC, si terrà l'81° cerimonia di premiazione dei Golden Globe Awards: ecco 10 cose che devi ...A rischio soprattutto Bolognese e province romagnole. Nanni (Ampro): "Temperature in calo, possibili gelate" ...