Doggy bag obbligatoria | la proposta di FI contro lo spreco alimentare

Leggi su ildifforme

(Di sabato 6 gennaio 2024) “Che squallore“, “è maleducazione non si fa“, “è un gesto da poveracci“. Sono queste le affermazioni della metà degli italiani quando qualcuno al tavolo del ristorante propone di chiedere unabag per portare il cibo avanzato a casa. Non solo i clienti ma alle volte anche gli stessi ristoranti sottovalutano l’importanza di questa pratica L'articolo proviene da Il Difforme.