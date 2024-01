Docente condannato per associazione mafiosa? Va licenziato | viene meno il vincolo fiduciario

Un gesto di protesta estremo che può avere conseguenze gravi. Enorme scalpore in Francia per la scelta di un insegnante, Victor Immordino, che, nel ... (orizzontescuola)

Il docente critica la foto dell’alunna - il padre va a scuola e minaccia di decapitarlo. Condannato a sei mesi di carcere. Accade in Francia

Un padre di un'alunna è stato Condannato in Francia a sei mesi di prigione per aver minacciato un docente. Così segnala il quotidiano locale "La ... (orizzontescuola)