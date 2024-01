Discesa polare russa Neve in pianura | la svolta nel meteo

Ma niente ere glaciali In altre parole, torneremo indietro di 50 anni, ma non vivremo ere glaciali o gelo artico in Italia, non almeno durante questo episodio dirussa. Il freddo ...L'aria fredda di originecontinentale, e inda Nord - Est, entrera' dalla Porta della Bora sotto forma di venti sostenuti gelidi: le temperature caleranno in modo sensibile sulle ...La prima vera ondata di freddo invernale sta per fare il suo ingresso sull'Italia: termometri sotto le medie del periodo e nevicate anche in pianura, ecco il meteo che ci aspetta ...Brutto tempo con piogge abbondanti, quindi freddo polare e neve sull'Italia colpita dal 'Ciclone della Befana'. Questo il quadro delle previsioni meteo delineato per la giornata di oggi - 6 gennaio ...