Diretto da Paul Thomas Anderson | il film è una toccante storia d' amore ambientata nella California degli anni Settanta | con due bravissimi protagonisti esordienti In onda su Rai 3

nuovo album in uscita a gennaio per la band composta da Thom Yorke, Jonny Greenwood e da Tom Skinner. Il videoclip è diretto da Paul Thomas Anderson . ... (movieplayer)

Paul Pogba - Gazzetta : “Niente Tas diretto. Squalifica di almeno due anni”

Niente semaforo verde per la richiesta di “udienza unica” presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna per Paul Pogba, sospeso in via ... (sportface)