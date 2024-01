Dimarco non ci sta e risponde ai ' moralisti' sui social | ecco il suo messaggio

(Di sabato 6 gennaio 2024)non ci sta a passare per antisportivo. L'esterno dell'Inter è finito nella bufera con Acerbi per aver esultato in faccia ad Henry , che aveva sbagliato il rigore del possibile 2 - 2 al 96'. ...

Arrivano aggiornamenti dal Suning Training Center, in merito alle condizioni di Lautaro Martinez e Federico Dimarco , in vista della sfida contro... (calciomercato)

ci sta a passare per antisportivo. L'esterno dell'Inter è finito nella bufera con Acerbi per aver esultato in faccia ad Henry , che aveva sbagliato il rigore del possibile 2 - 2 al 96'. ...Federico, in un post sul suo profilo Instagram , ha spiegato la sua esultanza dopo il rigore ... Qualcuno dirà cheè una cosa bellissima e probabilmente ha ragione, mavolevo offendere ...Mi spiace che questa gioia sia esplosa davanti a Henry, che aveva appena sbagliato il rigore. Non volevo offendere nessuno. Infatti al fischio finale sono andato ad abbracciarlo" ...Federico Dimarco, tramite Instagram, ha voluto fare chiarezza su quanto accaduto nel finale di Inter - Verona: "Ho esultato Sì ho esultato e anche tanto. Senza insultare nessuno, ...