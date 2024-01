Diffidati Inter-Verona | i nerazzurri a rischio squalifica in vista del Monza

Leggi su sportface

(Di sabato 6 gennaio 2024) Alle 12:30 di sabato 6 gennaio l’di Simone Inzaghi ospiterà l’Hellasdi Marco Baroni. Uno snodo cruciale per le ambizioni dei, che cercheranno di blindare ulteriormente la vetta della classifica. La Juventus è a -2 e non sono ammessi passi falsi, di certo non con il periodo denso di impegni, con Supercoppa e Champions, in avvicinamento. Nel prossimo turno inoltre idovranno vedersela contro ildi Raffaele Palladino, avversario scomodo per molte big e che Inzaghi non vuole sottovalutare. Caldo è anche il tema legato ai calciatori. Due in casai giocatori a: Calhanoglu e Barella. Due titolarissimi e punti fermi del centrocampo di Simone Inzaghi, da sempre molto ...